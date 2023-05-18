Стало известно о давлении на США с целью начала поставок F-16 на Украину

Politico: Британия и ФРГ давят на США для решения о поставках истребителей F-16 для ВСУ

Администрация действующего президента США Джо Байдена столкнулась с масштабной кампанией европейских правительств, в особенности Британии и ФРГ, которые давят на Вашингтон с целью получения положительного решения о поставках американских истребителей F-16 в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) из стран НАТО, имеющих их на вооружении. Об этом сообщает газета Politico.

«Хотя Белый дом неоднократно отвергал возможность отправки F-16, он никогда не исключал одобрения передачи [истребителей] в третьи страны. А те страны, что приобрели F-16 или любую другую систему вооружения в США, должны сначала получить одобрение Вашингтона на реэкспорт. США как при республиканцах, так и при демократах отклоняли запросы, если возникали опасения по поводу передачи передовых технологий», — напомнили обозреватели.

Также отмечается, что переданные Киеву ранее ЗРК Patriot и крылатые ракеты Storm Shadow сигнализируют о том, что «западные союзники Украины стали меньше беспокоиться об угрозах эскалации, если Украине будет предоставлено более мощное оружие, поэтому с истребителями F-16 может случиться подобная история», при том что у властей США нет однозначного консенсуса по этому вопросу.

17 мая сообщалось, что власти США не разрешили украинским пилотам тренироваться на принадлежащих европейским странам истребителях F-16. Один из чиновников Пентагона на условиях анонимности уточнил, что без одобрения США обучение летчиков ограничится изучением технических характеристик и тактическими уроками без непосредственного пилотирования F-16.

Ранее в Белом доме отказались раскрывать новые подробности возможной поставки истребителей F-16 Украине. При этом минобороны США не возражает против предоставления Киеву F-16 другими странами, сообщила газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.