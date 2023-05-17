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21:50, 17 мая 2023Мир

США отказались раскрывать новые подробности возможной поставки F-16 Киеву

Белый дом отказался раскрывать подробности возможной поставки истребителей F-16 Украине

Фото: Ann Wang / Reuters

В Белом доме отказались раскрывать новые подробности возможной поставки истребителей F-16 Украине. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос журналиста об изменении подхода администрации США по поставкам истребителей Киеву, он отметил, что не обладает информацией «относительно F-16».

15 мая британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания начнет обучать пилотов ВСУ летом. Политик подчеркнул, что эти мероприятия «идут рука об руку с усилиями Лондона по сотрудничеству с другими странами в предоставлении Киеву истребителей F-16».

Ранее советник министра обороны Украины Сак заявил, что Киев хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16. По его словам, такое число истребителей необходимо, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи «для защиты своего неба».

Марина Совина
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