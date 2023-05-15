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11:38, 15 мая 2023Мир

Великобритания начнет обучать украинских пилотов летом

Премьер-министр Великобритании Сунак анонсировал обучение украинских пилотов летом

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Великобритания начнет обучать пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом. Мероприятия анонсировал премьер-министр Риши Сунак, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте правительства королевства.

«Это обучение позволит адаптировать программу, используемую британскими пилотами, чтобы предоставить украинским военным навыки пилотирования, которые они смогут применять на самолетах разных типов», — отметил Сунак.

Политик подчеркнул, что эти мероприятия «идут рука об руку с усилиями Великобритании по сотрудничеству с другими странами в предоставлении ВСУ истребителей F16». В заявлении говорится, что в 2022 году Великобритания подготовила 15 тысяч украинских военнослужащих.

Ранее стало известно, что Лондон отправит Киеву новые ударные беспилотники большой дальности с радиусом действия более 200 километров и ракеты противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что техника будет доставлена в ближайшие месяцы.

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Семен Александров
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