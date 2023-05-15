Великобритания решила отправить Украине сотни беспилотников и ракет ПВО

Правительство Великобритании отправит Украине сотни ударных беспилотников и ракет ПВО

Лондон отправит Украине сотни новых ударных беспилотников дальнего действия и ракет противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило правительство Великобритании в преддверии переговоров премьер-министра королевства Риши Сунака и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает газета The Independent.

«Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшее предоставление Украине сотен ракет ПВО и дополнительных беспилотных летательных систем, включая сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 километров», — говорится в заявлении.

Отмечается, что техника будет доставлена в ближайшие месяцы, поскольку «Украина готовится усилить свое сопротивление российским войскам».

Ранее Зеленский анонсировал переговоры с Сунаком.15 мая. Он подчеркнул, что «Великобритания — лидер, когда речь идет о расширении возможностей Вооруженных сил Украины на земле и в небе».