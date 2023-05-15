Президент Украины Зеленский анонсировал переговоры с премьером Великобритании Сунаком

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с премьером Великобритании Риши Сунаком. О запланированной встрече в Лондоне он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня — Лондон. Великобритания — лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе», — написал украинский лидер.

Зеленский добавил, что в понедельник, 15 мая, сотрудничество государств в этой сфере продолжится. По словам политика, состоятся «предметные переговоры тет-а-тет» и в составе делегаций. Кроме того, глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram заявил, что 15 мая в Лондоне пройдут важные встречи, которые направлены на укрепление обороны республики и поддержку присоединения страны к НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский призвали усилить санкционное давление на Россию. Они выступили за более жесткий контроль за исполнением введенных ограничений против Москвы. Также политики призвали другие страны поддержать их усилия «по привлечению к ответственности за преступление агрессии».

