Макрон и Зеленский призвали усилить санкционное давление на Россию

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский призвали усилить санкционное давление на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский призвали усилить санкционное давление на Россию. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном Елисейским дворцом.

Политики также выступили за более жесткий контроль за исполнением введенных ограничений в отношении России. «Кроме того, они [Франция и Украина] согласны с необходимостью активизировать усилия для обеспечения эффективного осуществления санкций, а также для предотвращения и пресечения обхода санкций через третьи страны», — говорится в заявлении.

Зеленский и Макрон также призвали другие страны поддержать их усилия «по привлечению к ответственности за преступление агрессии», чтобы «придать максимальную международную легитимность» продвигаемой ими инициативе по созданию спецтрибунала.

Владимир Зеленский прибыл в Париж вечером 14 мая. По словам Зеленского, политики обсудят «важнейшие пункты двусторонних отношений». 14 мая президент Украины прибыл с необъявленным визитом в Германию. В Берлине его принял коллега Франк-Вальтер Штайнмайер, а после — канцлер ФРГ Олаф Шольц.