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11:26, 14 мая 2023Мир

Зеленского приняли в берлинской резиденции президента ФРГ

Владимир Зеленский провел встречу с президентом ФРГ Штайнмайером в берлинской резиденции

Фото: Christophe Gateau / Reuters

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер принял президента Украины Владимира Зеленского в берлинской резиденции. Главы стран провели встречу, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Эн-тэ-фау.

Зеленский прибыл в Берлин в ночь на воскресенье, 14 мая. Предполагается, что позже президенту вручат премию имени Карла Великого. Церемония может состояться в городе Ахен на западе ФРГ.

Программа визита Зеленского не разглашается, в общем доступе есть только неофициальные данные СМИ. Из-за утечки информации, которая произошла в мае, Киев задумывался об отмене визита. Берлинская полиция начала расследование по подозрению в разглашении секретной информации.

Ранее в мае отставной полковник армии ФРГ Ральф Тиле рассказал о страхах Зеленского после атаки беспилотников на Кремль. По его словам, президент опасается потери поддержки со стороны Запада, если выяснится причастность Украины к организации нападения на Кремль. Бывший военный сослался на заявление Вашингтона, осудившего атаки на отдельных лидеров стран.

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Александра Качан
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