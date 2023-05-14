Президент Украины Зеленский сообщил о прибытии в Париж и анонсировал встречу с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Париж. С каждым визитом оборонительные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет», — написал он, анонсировав встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном.

По словам Зеленского, политики обсудят «важнейшие пункты двусторонних отношений».

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского за рабочим ужином вечером в воскресенье, 14 мая. Согласно коммюнике, в ходе вечера речь пойдет о «срочных военных и гуманитарных потребностях» Киева и поддержке, которую Франция продолжает оказывать Украине. Это первый визит Зеленского во Францию с начала специальной военной операции России на Украине.

14 мая президент Украины прибыл с необъявленным визитом в Германию. В Берлине его принял коллега Франк-Вальтер Штайнмайер, а после — канцлер ФРГ Олаф Шольц.

13 мая президент Украины также посетил Рим и Ватикан. В столице Италии он встретился с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.