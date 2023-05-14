Елисейский дворец анонсировал рабочий ужин Макрона и Зеленского

Елисейский дворец сообщил о рабочем ужине Макрона и Зеленского вечером 14 мая

Президент Франции Эммануэль Макрон примет президента Украины Владимира Зеленского за рабочим ужином вечером в воскресенье, 14 мая. Встречу анонсировал Елисейский дворец, сообщает ТАСС.

Ориентировочно Зеленский прибудет в резиденцию французского лидера после 21:00 по московскому времени, однако точное время в заявлении администрации президента Франции не указано.

Согласно коммюнике, в ходе вечера речь пойдет о «срочных военных и гуманитарных потребностях» Киева и поддержке, которую Франция продолжает оказывать Украине. «Два президента также смогут обменяться мнениями о долгосрочных перспективах восстановления мира в Европе», — сообщили в Елисейском дворце.

Газета L'Opinion сообщала, что Эммануэль Макрон встретится с Владимиром Зеленским в понедельник, 15 мая. Макрон в беседе с корреспондентами отказался подробно рассказывать о предстоящих переговорах с Зеленским.

Ранее стало известно, что президент Зеленский вечером в воскресенье, 14 мая, собрался поехать в Париж. Программа поездки пока не раскрывается. При этом отмечается, что это первый визит Зеленского во Францию с начала специальной военной операции России на Украине.

14 мая президент Украины прибыл с необъявленным визитом в Германию. В Берлине его принял коллега Франк-Вальтер Штайнмайер, а после — канцлер ФРГ Олаф Шольц.

13 мая президент Украины также посетил Рим и Ватикан. В столице Италии он встретился с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. После этого была запланирована встреча с Папой Римским Франциском.