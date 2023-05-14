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20:39, 14 мая 2023Мир

Названа дата встречи Зеленского и Макрона в Париже

L'Opinion: Макрон встретится с Зеленский в Париже в понедельник, 15 мая

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет в Париже лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета L'Opinion.

Утверждается, что лидер Франции встретится со своим коллегой из Украины в понедельник, 15 мая. На данный момент повестка встречи неизвестна, однако после переговоров Макрон поедет в Версаль на конференцию Choose France по обеспечению финансовой привлекательности предприятий Франции.

Макрон в беседе с корреспондентами L'Opinion отказался подробно рассказывать о предстоящих переговорах с Зеленским.

Ранее стало известно, что президент Зеленский вечером в воскресенье, 14 мая, собрался поехать в Париж. Программа поездки пока не раскрывается. При этом отмечается, что это первый визит Зеленского во Францию с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

14 мая президент Украины прибыл с необъявленным визитом в Германию. В Берлине его принял коллега Франк-Вальтер Штайнмайер, а после — канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В субботу, 13 мая, президент Украины также посетил Рим и Ватикан. В столице Италии он встретился с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. После этого была запланирована встреча с Папой Римским Франциском.

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Варвара Кошечкина
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