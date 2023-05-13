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12:04, 13 мая 2023Мир

Зеленский прибыл в Италию

Зеленский прилетел в Италию для встречи с руководством страны и Папой Римским

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим для встречи с руководством страны и Папой Римским Франциском. Как сообщает телеканал Rai News, в аэропорту столицы украинского лидера встретил министр иностранных дел Италии в статусе вице-премьера Антонио Таяни.

В первой половине дня у Зеленского запланированы встречи с президентом республики Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. После этого глава Украины побывает на приеме у Папы Римского Франциска. При этом имеется информация, что Зеленский может остаться в Риме на ночь, после чего утром 14 мая отправится в Берлин.

По данным итальянского телеканала, местная полиция на фоне визита украинского президента усилила меры безопасности. В частности, над центром Рима введена бесполетная зона, а некоторые районы города контролируют саперы, снайперы и кинологи. Всего к охране правопорядка привлечены около тысячи сотрудников различных силовых структур.

Тем временем стало известно о планах Зеленского начать контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в южном направлении из-за политического значения Крыма. Об этом сообщил военный эксперт Эд Арнольд в материале для The Guardian. Он также назвал маловероятным сценарий проведения десантной операции ВСУ по переправе Днепра, поскольку такое мероприятие было бы чрезвычайно рискованным.

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Олег Давыдов
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