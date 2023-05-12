Стало известно о планах Зеленского начать контрнаступление ВСУ

The Guardian: Зеленский планирует начать контрнаступление ВСУ на юге из-за значения Крыма

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует начать контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в южном направлении из-за политического значения Крыма. Об этом сообщил военный эксперт Эд Арнольд в материале для The Guardian.

«Врезание в российские позиции на востоке не несет угрозы для Крыма», — написал аналитик, добавив, что Донбасс будет побочным направлением для украинской армии из-за меньшего стратегического интереса Киева.

Арнольд также назвал маловероятным сценарий проведение десантной операции ВСУ по переправе Днепра, поскольку такое мероприятие было бы чрезвычайно рискованным для наступающей стороны из-за широкой водной преграды.

Ранее Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ откладывается, поскольку армии понадобится больше времени для подготовки. По его словам, с имеющимися техническими ресурсами украинские войска могли бы продвигаться вперед и добиваться успехов, но рискуют потерять много бойцов.