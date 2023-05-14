BFMTV: президент Украины Владимир Зеленский собрался поехать в Париж после Берлина

Украинский президент Владимир Зеленский вечером в воскресенье, 14 мая, собрался поехать в Париж. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

На данный момент программа поездки не раскрывается. В Париже также еще официально не подтвердили информацию о предстоящем визите президента Украины. При этом говорится, что это первый визит Зеленского во Францию с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Ранее в воскресенье, 14 мая, президент Украины прибыл с необъявленным визитом в Германию. В Берлине его принял коллега Франк-Вальтер Штайнмайер, а после — канцлер ФРГ Олаф Шольц. На пресс-конференции Зеленский заявил, что Германия зарезервировала на ближайшие годы 11 миллиардов евро для помощи Украине. Он добавил, что собирается проговорить с Шольцем поставки истребителей, о которых Киев давно просит западных союзников. Зеленский также обратил внимание, что новый пакет военной помощи Украине, о котором объявило германское правительство, стал наибольшим от ФРГ с конца февраля 2022 года.