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02:46, 14 мая 2023Мир

Зеленский впервые с начала СВО посетил Германию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии в Берлин

Фото: Julien De Rosa / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию. Об этом он сообщил в свое Twitter-аккаунте.

«Уже в Берлине», — написал он. В своем сообщении украинский лидер также намекнул, какие вопросы затронет во время встречи с властями Германии. В частности, он упомянул оружие, противовоздушную оборону, восстановление, Евросоюз и НАТО.

О том, что Владимир Зеленский впервые после начала российской специальной военной операции (СВО) приедет в Германию и посетит Берлин 13 мая, сообщил ранее немецкий телеканал NTV. Ожидается, что он встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, после чего отправится на вертолете в город Аахен. Там Зеленского наградят Премией имени Карла Великого, которая присуждается лидерам, проявившим себя в заботе о Европе.

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Марина Совина
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