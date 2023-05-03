Зеленский впервые после начала спецоперации отправится в Германию

Президент Украины Зеленский посетит ФРГ впервые после начала СВО и приедет в Берлин 13 мая

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после начала спецоперации приедет в Германию и посетит Берлин 13 мая, передает немецкий телеканал NTV.

О грядущем визите сообщили в немецкой полиции. Зеленский должен приземлиться в военной части аэропорта Берлина, где его встретит канцлер Германии Олаф Шольц.

Затем президента Украины доставят на вертолете в город Аахен. Там его наградят Премией имени Карла Великого, которая присуждается лидерам, проявившим себя в заботе о Европе.

Ранее стало известно, что Зеленский прибудет с официальным визитом в Финляндию 3 мая 2023 года по приглашению главы страны Саули Нийнисте. После встречи и совместной пресс-конференции Нийнисте и Зеленский направятся на саммит с лидерами стран Северной Европы.