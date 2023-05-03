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12:04, 3 мая 2023Бывший СССР

Зеленский приедет в Финляндию для встречи с лидерами стран Северной Европы

Глава Украины Зеленский прибудет в Финляндию на встречу с лидерами стран Северной Европы

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет с официальным визитом в Финляндию 3 мая 2023 года по приглашению главы страны Саули Нийнисте. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Финляндии.

После встречи и совместной пресс-конференции Нийнисте и Зеленский направятся на саммит с лидерами стран Северной Европы.

Там к упомянутым главам государствам присоединятся премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир.

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В ходе саммита стороны намерены обсудить боевые действия на Украине, поддержку Киева странами Северной Европы, а также перспективы страны в НАТО.

Ранее Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных данных Пентагона из СМИ. Он подчеркнул, что «это, определенно, плохая история», которая скверно скажется на репутации Белого дома и США.

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Алевтина Запольская
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