Зеленский приедет в Финляндию для встречи с лидерами стран Северной Европы

Глава Украины Зеленский прибудет в Финляндию на встречу с лидерами стран Северной Европы

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет с официальным визитом в Финляндию 3 мая 2023 года по приглашению главы страны Саули Нийнисте. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Финляндии.

После встречи и совместной пресс-конференции Нийнисте и Зеленский направятся на саммит с лидерами стран Северной Европы.

Там к упомянутым главам государствам присоединятся премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир.

В ходе саммита стороны намерены обсудить боевые действия на Украине, поддержку Киева странами Северной Европы, а также перспективы страны в НАТО.

Ранее Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных данных Пентагона из СМИ. Он подчеркнул, что «это, определенно, плохая история», которая скверно скажется на репутации Белого дома и США.