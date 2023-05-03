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03:24, 3 мая 2023Бывший СССР

Зеленский высказался о репутации США из-за утечки данных Пентагона

WP: глава Украины Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных данных Пентагона из СМИ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил, что узнал об утечке секретных данных Пентагона из СМИ.

По его словам, он узнал об утечках «как и все остальные – из новостей», подчеркнув при этом, что «это определенно плохая история», и это плохо для репутации Белого дома и США и невыгодно для Украины.

«Я заранее не получал информации ни из Белого дома, ни из Пентагона. <...> У нас не было такой информации. Лично у меня не было», — сказал глава Украины.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

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Марина Совина
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