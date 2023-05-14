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12:49, 14 мая 2023Мир

Шольц принял Зеленского с воинскими почестями

Канцлер ФРГ Шольц принял президента Украины Зеленского с воинскими почестями в Берлине

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял президента Украины Владимира Зеленского в ведомстве главы правительства в Берлине. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает ТАСС.

Отмечается, что немецкий лидер принял украинского коллегу с воинскими почестями, несмотря на то что тот совершает рабочий, а не государственный визит, который предусматривает подобный церемониал.

Как ожидается, Шольц и Зеленский проведут переговоры, после которых выступят перед журналистами.

Зеленский прибыл в Берлин в ночь на воскресенье, 14 мая. Перед встречей с канцлером он посетил резиденцию президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Предполагается, что позже президенту Украины вручат премию имени Карла Великого. Церемония может состояться в городе Ахен на западе ФРГ.

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Варвара Кошечкина
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