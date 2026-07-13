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15:17, 13 июля 2026Мир

Стало известно о попытке США привести к власти в Иране сторонника Украины

NYT: США и Израиль думали сделать бывшего президента Ахмадинежада новым лидером Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

США и Израиль думали сделать бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада новым лидером страны в случае успешной операции по смене власти. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В частности, политик после ухода с поста президента вступил в конфликт с руководством Исламской Республики. Поэтому разведки двух стран рассматривали возможность сотрудничества с Ахмадинежадом, несмотря на его жесткие антиамериканские и антиизраильские взгляды.

Предполагается, что США и Израиль должны были в начале военной операции помочь бывшему президенту сбежать из-под домашнего ареста. Однако план провалился, так как после начала боевых действий Ахмадинежад получил ранения и полностью разорвал контакты с американской и израильской агентурой.

Ахмадинежад известен не только антиамериканскими, но и антироссийскими взглядами. Ранее он заявлял о своей поддержке Украины, обвинив Москву в якобы совместном с Вашингтоном «сионистском заговоре» против Киева и Тегерана.

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