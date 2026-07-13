Россиянам назвали лучшее время для покупки золота и серебра

Аналитик Русяев рекомендовал россиянам покупать драгметаллы в периоды снижения цен

Покупать драгоценные металлы наиболее выгодно в периоды снижения биржевых цен. Об этом заявил основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Его слова приводит газета «Известия».

В настоящее время котировки золота демонстрируют относительную стабильность после январских максимумов и находятся в районе 4070 долларов за тройскую унцию. Во второй половине года ряд экспертов прогнозирует заметный рост стоимости ключевого драгметалла на фоне стабильно высокого спроса со стороны мировых центробанков.

В случае с серебром наблюдается более слабая динамика, отметил Русяев. Сейчас котировки этого драгметалла находятся в районе 59-60 долларов за тройскую унцию. Однако это все равно заметно выше, чем в прошлом году. Поддержку серебру, пояснил аналитик, оказывает в том числе устойчивый спрос со стороны промышленности.

В этом плане сейчас в целом подходящий момент для покупки золота и серебра. В дальнейшем котировки драгметаллов могут заметно вырасти с учетом ряда внешних факторов. Однако в рамках долгосрочного инвестирования не стоит вкладывать все свободные средства в покупку высоковолатильных активов, отметил специалист. «Для долгосрочного портфеля разумно держать до 10 процентов в драгоценных металлах и докупать частями именно на снижении», — констатировал Русяев.

Ранее схожий совет россиянам дал глава учрежденной Министерством финансов (Минфином) компании «Росвексель» Осман Кабалоев. Он рекомендовал гражданам не вкладывать все сбережения в золото. Более оптимальной инвестстратегией, отметил он, стала бы диверсификация структуры вложений.