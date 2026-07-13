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15:13, 13 июля 2026Экономика

Индекс Мосбиржи вырос

Индекс Мосбиржи поднимался 13 июля до 2200 пунктов
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский фондовый рынок на фоне значительного подорожания нефти из-за очередного обострения иранского конфликта перешел к росту 13 июля, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи поднимался в моменте выше 2200 пунктов, а ко времени написания материала рос на 2,06 процента, до 2189,76.

В то же время эксперты высказывают сомнения в возможности возвращения к длительному периоду роста даже при поддержке дорожающей нефти. Геополитическая неопределенность и другие сохраняющиеся негативные факторы «делают рынок акций хронически недофинансированным», отмечал директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.

Аналитики допускают падение индекса в ближайшие недели до 2000 пунктов на фоне новых закрытий реестров акционеров ряда крупных российских компаний, чья суммарная доля в индексе составляет 30 процентов.

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