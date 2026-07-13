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12:04, 13 июля 2026Экономика

Цены на нефть резко выросли

Стоимость нефти Brent подошла к 80 долларам за баррель
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

На фоне очередного обострения конфликта на Ближнем Востоке и роста угроз судам, следующим через Ормузский пролив, мировые цены на нефть перешли к росту. Так, стоимость сентябрьского фьючерса нефти Brent в понедельник, 13 июля, вплотную приближалась к 80 долларам за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сорт нефти WTI подорожал почти до 75 долларов за баррель. После достижения пиков на рынке началась коррекция, которая компенсировала примерно половину утреннего повышения. Тем не менее по состоянию на 12:00 по московскому времени рост котировок на оба сорта превышает два процента.

Накануне, 12 июля, Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в дела региона. Позднее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о готовности обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

При этом еще в пятницу, 10 июля нефтяные котировки уверенно шли вниз на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров с Ираном якобы по запросу руководства Исламской Республики.

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