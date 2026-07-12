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15:53, 12 июля 2026Мир

США заявили о готовности обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе

США заявили, что обеспечат свободу судоходства в Ормузском проливе вопреки заявлению Ирана
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: U.S. Naval Forces Central Command / U.S. 5th Fleet / Handout via Reuters

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о готовности самостоятельно обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе вопреки заявлению Ирана о его закрытии. Об этом CENTCOM сообщило на своей странице в соцсети X.

«Ормузский пролив открыт для всех судов, стремящихся законным образом пройти по этому международному водному пути. Силы США находятся в состоянии готовности, чтобы обеспечить свободу судоходства… Иран не контролирует этот пролив», — говорится в сообщении.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о закрытии Ормузского пролива. Такие меры будут действовать до дальнейшего уведомления и до окончания вмешательства США в регионе. В ответ на решение Тегерана Вооруженные силы США начали новую волну ударов по Ирану.

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