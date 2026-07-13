Актриса Анна Невская ответила на критику из-за рождения первенца в 49 лет

Актриса Анна Невская заявила, что ее не беспокоит критика из-за первых родов в 49 лет

Актриса Анна Невская, наиболее известная по сериалам «Склифосовский» и «Кто в доме хозяин?», ответила на критику из-за рождения первого ребенка в 49 лет. Ее слова приводит РИА Новости.

Невская заявила, что спокойно относится к хейту и считает подобные обсуждения признаком того, что люди о ней помнят. Она добавила, что сейчас у женщин появилась возможность рожать детей после 40 лет, и «это прекрасно».

«Я знаю очень многих, кто давно хочет детей, но у них не получается. Сейчас это возможно, и это здорово», — поделилась Анна. Артистка также призналась, что хотела бы родить еще одного ребенка.

В 2013 году Невская вышла замуж за актера и режиссера Дмитрия Клепацкого. Известно, что актриса давно хотела стать матерью. Первенец Невской и Клепацкого появился на свет 18 марта 2026 года, его назвали Даниилом.