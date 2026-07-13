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15:03, 13 июля 2026Экономика

В России обновили ГОСТы на икру

Росстандарт сообщил об обновлении ГОСТов на зернистую лососевую икру
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: manuelumbescu / Shutterstock / Fotodom

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) обновил два ГОСТа на лососевую игру для повышения качества и безопасности продукции, а также минимизации рисков фальсификации при производстве и обороте продукции. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Речь идет о стандартах «Икра лососевая зернистая в транспортной упаковке. Технические условия» и «Икра лососевая зернистая баночная. Технические условия».

В числе прочих требований установлена формула пересчета бензоата натрия на бензойную кислоту для исключения манипуляций с дозировками, актуализированы требования по контролю температуры и установлен норматив массовой доли соли — 3-6 процентов для икры первого сорта и 3-7 процентов для второго сорта.

Один из новых ГОСТов предусматривает использование в качестве сырья только икры живой или свежей рыбы. Оба документа вступят в силу с 1 июня 2027 года.

Ранее рыбопромышленники выступили против инициативы чиновников проверять икру, которая продается на 30 процентов дешевле средних по рынку цен. Они указали, что авторы документы не учли разницу в стоимости икры лососевых и осетровых, а также не понимают, как на цену влияют сезонность и упаковка.

По мнению экспертов, в случае утверждения новых правил производители вынуждены будут специально завышать цены на продукцию, чтобы не попадать на дополнительные проверки.

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