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10:38, 6 июля 2026Экономика

В России собрались урезать продажи недорогой икры

«Ведомости»: Продажа недорогой икры станет основанием для проверок Роспотребнадзора
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: ElevenStudio / Shutterstock / Fotodom

Розничные продажи икры, молочных продуктов, обуви и одежды из шерсти по цене на 30 процентов ниже среднемесячной при реализации аналогичных товаров станет основанием для внеплановой проверки Роспотребнадзора. Об этом со ссылкой на проект приказа Минздрава и источников, подтвердивших его подлинность, пишут «Ведомости».

Таким же образом надзорное ведомство будет поступать при продажах отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе соков, при ценовом отклонении в размере 60 процентов. Индикатор риска разработан совместно с системы маркировки ЦРПТ. Превышение нормального диапазона цен может указывать на оборот продукции с нарушениями обязательных требований, объяснили в Роспотребнадзоре.

Между тем президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев указал, что в документе не учтены множество факторов, влияющих на стоимость икры, поэтому участники рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства выступили против него.

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В частности, чиновники предложили рассчитывать среднюю стоимость икры по лососевым и осетровым видам совокупно, хотя они различаются примерно в пять раз. Также в один ряд с обычной икрой поставлена структурированная, которая гораздо дешевле натуральной.

Кроме того, на цену сильно влияет сезонность промысла, а икра в пластиковой упаковке дешевле любой другой, из-за чего добросовестный продавец может попасть под внимание контролирующих органов.

В «Союзмолоке» тоже остались недовольны инициативой, потому что она не учитывает ценовые колебания, скидки и разницу в стоимости из-за различных методов термической обработки.

В свою очередь, гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров напомнил, что фальсификат вполне может продаваться по цене оригинала, поэтому такой метод приведет к высокому риску ложных срабатываний.

Партнер консалтинговой компании Neo Альбина Корягина предположила, что в целях избежания проблем производители и продавцы могут удерживать цены выше определенного уровня, чтобы не привлекать к себе внимание контролирующих органов. Таким образом, потребители лишаться дешевых продуктов, глубоких скидок и промоакций.

Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца 2026 года розничные продажи черной икры в России упали на 22 процента в натуральном выражении.

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