Отдыхающих российского санатория пришлось эвакуировать на лодках из-за потопа

Отдыхающих санатория в Свердловской области пришлось эвакуировать на лодках из-за потопа

Отдыхающих санатория «Обуховский» в Свердловской области пришлось эвакуировать из-за потопа. Об этом пишет портал E1.RU.

По данным издания, 12 июля там пропали вода и интернет, а также начались перебои с электричеством. Россиянка Валентина, у которой в санатории отдыхают родители и сын, рассказала, что вода начала поступать в корпуса. «Людей на лодках вывозили. Подогнали автобус, чтобы всех вывезти», — добавила она.

В администрации учреждения сообщили, что причиной ЧП стал беспрецедентный подъем уровня воды в реке Пышма. Прием и размещение гостей приостановили до 15 июля включительно. Гостям пообещали перенести брони или вернуть деньги за предоплаченные услуги.

Директор «Обуховского», в свою очередь, отметил, что сотрудники делают все возможное для скорейшего восстановления работоспособности санатория. «Но природа и стихия сегодня диктуют свои правила», — заключил он.

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