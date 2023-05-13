Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Утверждается, что встреча понтифика с лидером Украины продлилась не более часа. Папа Римский обменялся с Зеленским подарками. Франциск передал скульптуру с веточкой мира, а президент Украины — изображение Богоматери, нарисованное на пластине. При этом подробности их разговора пока не раскрываются.

Украинский президент встретился с Папой Римским впервые с начала эскалации конфликта в стране в феврале 2022 года. Ранее политик виделся с понтификом к конце зимы 2020 года. Тогда же Зеленский прибыл в Ватикан для переговоров, затрагивающих гуманитарную помощь и урегулирование конфликта в Донбассе.

Ранее на пресс-конференции в Риме после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони президент Украины заявил, что чувствует, как западные партнеры хотят скорейшего мира в стране. Зеленский признал желание Запада скорее восстановить мир.

О приезде Владимира Зеленского в Италию для встречи с властями страны и Папой Римским стало известно ранее 13 мая. Украинский лидер встретился в Риме с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. После этого была запланирована встреча с Франциском. При этом отмечается, что, возможно, Зеленский останется в Риме на ночь, а 14 мая отправится в Берлин.