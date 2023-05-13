Зеленский признал желание Запада восстановить мир на Украине

Зеленский признал желание западных партнеров восстановить мир на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что чувствует, как западные партнеры хотят скорейшего мира в стране. Об этом пишет ТАСС.

«Мир очень интересует (…) наших партнеров. Я это чувствую», — сказал президент Украины на пресс-конференции в Риме после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Таким образом Зеленский признал желание Запада скорее восстановить мир.

Ранее стало известно о приезде Зеленского в Италию для встречи с властями страны и Папой Римским. Украинский лидер встретится в Риме с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. После этого он переговорит с Папой Римским Франциском. При этом отмечается, что, возможно, Зеленский останется в Риме на ночь, а 14 мая отправится в Берлин.

Местная полиция на фоне визита украинского президента усилила меры безопасности. В частности, над центром Рима введена бесполетная зона, а некоторые районы города находятся под контролем саперов, снайперов и кинологов. Усилен контроль на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. Проверки также будут проходить на набережных вдоль реки Тибр.

В конце апреля Папа Римский рассказал о мирной миссии Ватикана по урегулированию конфликта на Украине. При этом деталей этого плана он не раскрыл. Понтифик также отметил, что добиться мира можно только через открытые каналы. Он добавил, что всем интересно мирное урегулирование.