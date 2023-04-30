Папа Римский рассказал о мирной миссии Ватикана по Украине, не уточнив подробностей

Папа Римский Франциск рассказал, что Ватикан проводит «мирную миссию» по урегулированию на Украине, не уточнив подробностей. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас есть миссия, но пока она не публична, когда будет обнародована, можно будет сказать», — заявил понтифик.

Папа Римский рассказал, что после начала конфликта он один раз говорил с главой Русской православной церкви Патриархом Кириллом, после этого поддерживал с ним контакты через руководителя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Антония.

Понтифик подчеркнул, что добиться мира можно только через открытые каналы. Он добавил, что всех интересует путь к мирному урегулированию, пообещав сделать для этого все необходимое.

Ранее Папа Римский Франциск провел встречу с прибывшим в Ватикан премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Они пообщались примерно полчаса и вручили друг другу подарки.

