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12:11, 27 апреля 2023Бывший СССР

Папа Римский встретился с премьером Украины

Папа Римский Франциск встретился с премьером Украины Шмыгалем во второй раз

Фото: Vatican Media /­ Handout / Reuters

Папа Римский Франциск провел встречу с прибывшим в Ватикан премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Они пообщались примерно полчаса и вручили друг другу подарки, сообщает РИА Новости.

После аудиенции у понтифика Шмыгаль направился к государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину.

При этом официальный Ватикан пока не сообщал о встрече. Это уже второй визит украинского премьера в Ватикан, первый произошел весной 2021 года.

Ранее Шмыгаль призвал к введению санкций против российской атомной отрасли и уходу европейских компаний из России. Об этом политик заявил на конференции по восстановлению Украины в Риме.

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Алевтина Запольская
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