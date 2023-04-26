Премьер Украины призвал европейские компании покинуть Россию

Премьер Украины Шмыгаль призвал европейские компании покинуть российский рынок

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал к введению санкций против российской атомной отрасли и уходу европейских компаний из России. Об этом политик заявил на конференции по восстановлению Украины в Риме, передает РИА Новости.

«Не нужно останавливаться на полпути, мы должны ужесточить потолок цен на нефть, европейские компании должны покинуть российский рынок. Нам нужны санкции против российской атомной отрасли», — сказал Шмыгаль после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Глава украинского правительства также поблагодарил Италию за поддержку идеи о вступлении страны в НАТО, поскольку «это приближает Украину к миру».

Ранее Шмыгаль рассказал, что на Украине в 2022-м расходы на оборону выросли в девять раз в сравнении с прошлым годом. При этом расходы на безопасность увеличились в 2,5 раза, расходы на социальную защиту населения — на 25 процентов, а на здравоохранение — на 8 процентов.