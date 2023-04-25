Украина увеличила расходы на оборону в девять раз в 2022 году

Премьер Украины Шмыгаль рассказал о девятикратном росте расходов на оборону в 2022 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о девятикратном росте расходов на оборону в 2022 году. Заявление политика опубликовано в его Telegram-канале.

«В 2022 году мы увеличили расходы на оборону нашей страны в девять раз, по сравнению с 2021 годом. В 2,5 раза увеличились расходы на безопасность, на 25 процентов увеличили расходы на социальную защиту населения, на восемь процентов — на здравоохранение», — сообщил глава правительства.

Также Шмыгаль добавил, что благодаря госпрограмме 4,8 миллиона украинцев получили по 6500 гривен (14 470 рублей) единовременной выплаты. Украинский бизнес за время военных действий получил более 100 миллиардов гривен льготных кредитов.

13 апреля Премьер-министр Украины выразил надежду на то, что Киев сможет восстановить экономику страны с помощью аналога «плана Маршалла». Он считает, что частные иностранные инвестиции, особенно американские, заложат основу для интеграции Украины в «глобальные цепочки создания добавленной стоимости».

