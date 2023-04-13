Киев выразил надежду на «план Маршалла» для Украины

Премьер-министр Украины выразил надежду на восстановление экономики при помощи США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду на то, что Киев сможет восстановить экономику страны с помощью аналога «плана Маршалла». Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале политика.

Глава правительства заявил, что частные иностранные инвестиции, особенно американские, заложат основу для интеграции Украины в «глобальные цепочки создания добавленной стоимости».

Шмыгаль отметил, что главным источником финансирования украинской экономики должны стать замороженные российские активы. По словам премьер-министра, Киев рассчитывает на лидерство США в этом вопросе.

В октябре 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложили разработать «план Маршалла» для Украины и создать платформу для координации оказываемой Киеву помощи в восстановлении страны.

Бывший глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли заявил, что если западная помощь Украине заключается только в деньгах, то новый «план Маршалла» не сработает. По его словам, западные страны неправильно оценивают масштабы военных действий и влияние конфликта на мировую экономику.