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22:45, 23 октября 2022Мир

В Европе предложили разработать «план Маршалла» для Украины

Канцлер ФРГ Шольц и глава ЕК фон дер Ляйен предложили создать «план Маршалла» для Украины
Урсула фон дел Ляйен и Олаф Шольц

Урсула фон дел Ляйен и Олаф Шольц. Фото: Frank Hoermann/ Globallokpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложили разработать «план Маршалла» для Украины и создать платформу для координации оказываемой Киеву помощи в восстановлении страны. Об этом они заявили в совместной статье для газеты Frankfurter allgemeine zeitung.

25 октября в Берлине запланирована экспертная конференция по вопросам восстановления на Украине, в рамках которой политики хотят обсудить со специалистами возможности наилучшего оказания помощи Киеву.

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«Организация восстановления определит, какой страной в будущем станет Украина. Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», — заявили Шольц и фон дер Ляйен.

Политики отметили, что Европе отводится важная роль в деле поддержки Киева, поскольку Украина является кандидатом на вступление в Евросоюз.

Канцлер Германии и глава Еврокомиссии указали, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 миллиардов евро. Они подчеркнули, что Киев не справится в одиночку с необходимыми расходами, поэтому проблему следует решать совместно, с привлечением ЕС, Группы семи (G7), финансовых институтов, международных организаций и частных инвесторов.

Ранее Шольц отказался верить, что украинский конфликт перерастет в мировую войну, однако призвал не терять бдительность. Он также заявил о готовности Запада повышать санкционное давление на Россию. По его словам, санкции будут вводиться, пока продолжается спецоперация.

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Марина Совина
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