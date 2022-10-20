Шольц заявил о готовности Запада повышать санкционное давление на Россию

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Запад продолжит санкционное давление на Россию из-за Украины

Запад продолжит санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

Немецкий лидер отметил готовность европейских государств повышать давление на Москву, пока продолжается военная операция. «Недавнюю эскалацию со стороны Москвы мы не оставляем без ответа. Очередным санкционным пакетом со стороны ЕС мы еще раз повысили давление на российское правительство», — сказал он.

Ранее Шольц заявил, что Россия во главе с президентом Владимиром Путиным использует энергию и голод как главное оружие в конфликте с Западом. Однако он также добавил, что, несмотря на это, Путин «не смог сломить единство Запада». Кроме того, германский лидер подчеркнул, что страна освободилась от зависимости от российского газа, но работает над снижением цен на энергоносители, в том числе путем заключения новых контрактов на поставку газа с другими странами.