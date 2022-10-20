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11:17, 20 октября 2022Мир

Шольц рассказал о главном оружии Путина

Канцлер ФРГ Шольц обвинил Путина в использовании энергии и голода в качестве оружия

Фото: Kay Nietfeld/dpa / Globallookpress.com

Россия во главе с президентом Владимиром Путиным использует энергию и голод как главное оружие в конфликте с Западом. Такое мнение выразил канцлер Германии Олаф Шольц на выступлении в бундестаге, об этом сообщает Reuters.

«Путин использует энергию и голод в качестве оружия», — заявил Шольц. Однако он также добавил, что, несмотря на это, Путин «не смог сломить единство Запада».

Кроме того, германский лидер подчеркнул, что страна освободилась от зависимости от российского газа, но работает над снижением цен на энергоносители, в том числе путем заключения новых контрактов на поставку газа с другими странами.

Ранее стало известно, что решение Германии запустить схему внутренней энергетической помощи не обсуждалось с их ближайшим европейским партнером — Францией, что сильно возмутило французского президента Эммануэля Макрона.

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Татьяна Антоненко
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