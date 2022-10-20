Макрон возмутился заботой Шольца о Германии
Президент Франции Эммануэль Макрон возмутился тем, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заботится об энергосфере своей страны. Об этом пишет Генри Сэмюэл для The Telegraph.
«Париж разъярен из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму 200 миллиардов евро без предварительных консультаций со своим ближайшим партнером из Европейского союза (ЕС), а также за то, что он отдает предпочтение американскому оружию», — говорится в материале.
Автор статьи также указал, что в связи с этим глава Франции отменил запланированную встречу с лидером Германии. Отмечается, что такой шаг свидетельствует о растущем разрыве между государствами Евросоюза в энергетической и военной сферах.
Ранее стало известно, что лидеров стран ЕС разозлила противоречивая политика Шольца. В колонке для Politico Мэтью Карничниг подчеркнул, что немецкий лидер призывает членов Евросоюза к единству, в то время как он прокладывает собственный путь для Германии.