Макрон возмутился заботой Шольца о Германии

The Telegraph: Макрон возмутился решением Шольца выделить 200 млрд евро на энергосферу ФРГ

Президент Франции Эммануэль Макрон возмутился тем, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заботится об энергосфере своей страны. Об этом пишет Генри Сэмюэл для The Telegraph.

«Париж разъярен из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму 200 миллиардов евро без предварительных консультаций со своим ближайшим партнером из Европейского союза (ЕС), а также за то, что он отдает предпочтение американскому оружию», — говорится в материале.

Автор статьи также указал, что в связи с этим глава Франции отменил запланированную встречу с лидером Германии. Отмечается, что такой шаг свидетельствует о растущем разрыве между государствами Евросоюза в энергетической и военной сферах.

Ранее стало известно, что лидеров стран ЕС разозлила противоречивая политика Шольца. В колонке для Politico Мэтью Карничниг подчеркнул, что немецкий лидер призывает членов Евросоюза к единству, в то время как он прокладывает собственный путь для Германии.