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10:16, 20 октября 2022Мир

Макрон возмутился заботой Шольца о Германии

The Telegraph: Макрон возмутился решением Шольца выделить 200 млрд евро на энергосферу ФРГ

Фото: Ludovic MARIN/Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон возмутился тем, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заботится об энергосфере своей страны. Об этом пишет Генри Сэмюэл для The Telegraph.

«Париж разъярен из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму 200 миллиардов евро без предварительных консультаций со своим ближайшим партнером из Европейского союза (ЕС), а также за то, что он отдает предпочтение американскому оружию», — говорится в материале.

Автор статьи также указал, что в связи с этим глава Франции отменил запланированную встречу с лидером Германии. Отмечается, что такой шаг свидетельствует о растущем разрыве между государствами Евросоюза в энергетической и военной сферах.

Ранее стало известно, что лидеров стран ЕС разозлила противоречивая политика Шольца. В колонке для Politico Мэтью Карничниг подчеркнул, что немецкий лидер призывает членов Евросоюза к единству, в то время как он прокладывает собственный путь для Германии.

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Виктория Кондратьева
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