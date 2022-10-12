Европа задумалась над арендой гигантских плавучих электростанций

Bloomberg: страны Европы задумались над арендой гигантских плавучих электростанций

Возможный дефицит энергоресурсов и опасения по поводу энергетической безопасности вынуждают Европу задуматься над арендой гигантских плавучих электростанций, которые обычно используют развивающиеся страны, пишет Bloomberg.

Агентство приводит данные турецкой компании Karpowership, которой принадлежит целый флот таких плавучих электростанций. В основном они используются в странах Африки. По словам главы компании Зейнепа Харези, сейчас компания ведет переговоры с четырьмя крупнейшими экономиками Европы и надеется, что сможет быстро преодолеть бюрократические препоны и начать производство «электроэнергии по очень низкой цене, соблюдая экологические нормы ЕС».

Karpowership может предоставить Европе восемь судов, которые могут вырабатывать до двух гигаватт электроэнергии по цене 20-25 евроцентов за киловатт-час. Это в два раза дешевле, чем текущая рыночная стоимость поставок электроэнергии в Германии на следующий год.

Однако такие плавучие электростанции в основном работают на ископаемом топливе, в частности на сжиженном природном газе (СПГ) и мазуте с низким содержанием серы, что вызывает протесты экологов, отмечает Bloomberg. Так, экологическая группа BUND недавно раскритиковала идею министерства экономики и климата ФРГ об использовании трех плавучих электростанций, работающих на нефти, бельгийской компанией Exmar для нужд земли Нижняя Саксония. Экологи заявили об отсутствии внятных аргументов в пользу необходимости использования таких мощностей генерации.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) предрекло Европе беспрецедентный энергокризис. По данным МЭА, сокращения потребления газа на 10 процентов, как это сделали уже многие европейские государства, недостаточно — необходимо сокращение еще на 13 процентов для обеспечения энергетической безопасности. При этом Европе удавалось активно заполнять газовые хранилища даже в условиях сокращения поставок из России, к октябрю показатель заполненности превысил 90 процентов.