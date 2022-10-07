Европа заполнила газовые хранилища более чем на 90 процентов

GIE: уровень заполненности газовых хранилищ Европы превысил 90 процентов

Европейские подземные газовые хранилища (ПХГ) заполнились более чем на 90 процентов. Темпы закачки топлива опережают уровень прошлого года, однако отстают от октябрьских объемов 2019 и 2020 годов, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

По состоянию на конец газовых суток 5 октября, в европейских ПХГ находится 97 миллиардов кубометров (90,12 процента) при максимальной вместительности в 107,7 миллиарда кубометров. В Бельгии и Португалии хранилища заполнены на 100 процентов. В пятерку стран Европы по объему заполненности ПХГ также вошли Польша (98,08 процента), Дания (98,04 процента) и Франция (97,45 процента). Германия, наиболее зависимая от российского газа, достигла отметки в 93 процента.

Медленнее всего запасы пополняет Латвия (53,1 процента), а также Венгрия и Болгария (74,7 и 77,7 процента соответственно). При этом, исходя из установленных на 1 ноября Евросоюзом нормативов, остальные страны уже опередили график — запасы топлива уже превысили 80 процентов.

На фоне новостей о хороших темпах закачки газа в европейские хранилища стоимость топлива в Европе начала снижаться. В ходе торгов 7 октября на лондонской бирже ICE стоимость ноябрьских фьючерсов опускалась до 1677 долларов за тысячу кубометров, что почти на девять процентов ниже уровня начала торгов. Впоследствии цена немного подскочила, достигнув в верхней точке 1716 долларов за тысячу кубометров. На момент написания материала газ торговался на уровне 1654 долларов за тысячу кубометров.

У стран Европы накоплено достаточное количество природного газа, чтобы пережить предстоящую зиму без особых сложностей, заявил в начале октября исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. По его прогнозам, проблемы могут возникнуть только в феврале или марте, когда надо будет наполнять хранилища. Однако он не исключил дополнительных политических или технических «сюрпризов».