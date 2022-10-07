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Европа заполнила газовые хранилища более чем на 90 процентов

GIE: уровень заполненности газовых хранилищ Европы превысил 90 процентов

Фото: Markus Schreiber / AP

Европейские подземные газовые хранилища (ПХГ) заполнились более чем на 90 процентов. Темпы закачки топлива опережают уровень прошлого года, однако отстают от октябрьских объемов 2019 и 2020 годов, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

По состоянию на конец газовых суток 5 октября, в европейских ПХГ находится 97 миллиардов кубометров (90,12 процента) при максимальной вместительности в 107,7 миллиарда кубометров. В Бельгии и Португалии хранилища заполнены на 100 процентов. В пятерку стран Европы по объему заполненности ПХГ также вошли Польша (98,08 процента), Дания (98,04 процента) и Франция (97,45 процента). Германия, наиболее зависимая от российского газа, достигла отметки в 93 процента.

Медленнее всего запасы пополняет Латвия (53,1 процента), а также Венгрия и Болгария (74,7 и 77,7 процента соответственно). При этом, исходя из установленных на 1 ноября Евросоюзом нормативов, остальные страны уже опередили график — запасы топлива уже превысили 80 процентов.

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На фоне новостей о хороших темпах закачки газа в европейские хранилища стоимость топлива в Европе начала снижаться. В ходе торгов 7 октября на лондонской бирже ICE стоимость ноябрьских фьючерсов опускалась до 1677 долларов за тысячу кубометров, что почти на девять процентов ниже уровня начала торгов. Впоследствии цена немного подскочила, достигнув в верхней точке 1716 долларов за тысячу кубометров. На момент написания материала газ торговался на уровне 1654 долларов за тысячу кубометров.

У стран Европы накоплено достаточное количество природного газа, чтобы пережить предстоящую зиму без особых сложностей, заявил в начале октября исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. По его прогнозам, проблемы могут возникнуть только в феврале или марте, когда надо будет наполнять хранилища. Однако он не исключил дополнительных политических или технических «сюрпризов».

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Мария Грушко
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