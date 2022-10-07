Цена на газ в Европе упала

Цена на газ в Европе опустилась почти на 9 процентов

В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость ноябрьских фьючерсов опускалась до 1677 долларов за тысячу кубометров, что почти на девять процентов ниже уровня начала торгов, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:55 по московскому времени цена скорректировалась до 1699 долларов за тысячу кубометров, что ниже уровня начала торгов на 8,3 процента.

Стоимость топлива в европейском регионе снижается на фоне ослабления спекулятивных настроений и заметно опережающего график заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ).

Свое влияние оказывает повышение объемов поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США. После скорого завершения ремонта терминала Freeport американские производители смогут нарастить продажи.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол ранее выразил уверенность, что предстоящий зимний период Европа сможет пройти, отделавшись несколькими царапинами. Проблемы, полагает он, возникнут только в феврале или марте, когда надо будет наполнять хранилища. Впрочем, он не исключил дополнительных политических или технических «сюрпризов».