Европу признали способной пережить зиму без особых проблем

Глава МЭА Бирол описал способность Европы пережить зиму словами «отделаются царапинами»

У стран Европы накоплено достаточное количество природного газа, чтобы пережить предстоящую зиму без особых сложностей. Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, передает Reuters.

По его словам, заполненность подземных газовых хранилищ (ПХГ) на 90 процентов позволяет говорить, что проблемы у стран ЕС возникнут только в феврале или даже в марте, когда понадобится вновь наполнять газохранилища для подготовки к новой зиме.

А что касается нынешнего отопительного сезона, то европейские страны «отделаются несколькими царапинами». Впрочем, оговорился Бирол, это описание верно, если не случится дополнительных политических или технических «сюрпризов».

По состоянию на 3 октября европейские ПХГ были заполнены на 89,32 процента, что значительно превышает утвержденные ранее планы, где говорилось о 80 процентах к 1 ноября. При этом доля России в европейском импорте сократилась до 7,5 процента. Еще год назад российские компании обеспечивали порядка 40 процентов потребления.

В сентябре поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу увеличили США. После завершения ремонта терминала Freeport американские производители смогут нарастить продажи. На этом фоне стоимость газа на лондонской бирже ICE падает последние недели, опускаясь ниже 1700 долларов за тысячу кубометров.