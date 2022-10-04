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Цены на газ в Европе упали

Цены на газ в Европе упали ниже 1700 долларов за тысячу кубометров
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В начале торгов на лондонской бирже ICE во вторник, 4 октября, стоимость газа в Европа упала более чем на пять процентов, ниже 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:40 по московскому времени цена на ноябрьский фьючерс скорректировалась до 1741 доллара за тысячу кубометров. На минимуме она падала до 1677 долларов.

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Газ в Европе дешевеет на фоне опережающих темпов заполнения подземных хранилищ, а также реализации всех угроз, которые помогали спекулянтам играть на ожиданиях. Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» сделали невозможными поставки по ним в обозримом будущем.

Также рынок успокаивает согласование министрами энергетики стран Евросоюза пакета мер по борьбе с высокими ценами на электроэнергию, который включает в себя цели по сокращению спроса и лимит на прибыль энергетических компаний.

Консалтинговая компания Timera Energy называет маловероятной ситуацию, при которой европейцы замерзнут этой зимой из-за сокращения поставок газа из России. Главной угрозой эксперты считают недостаточную экономию топлива, что не позволить достигнуть поставленных целей.

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Платон Щукин
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