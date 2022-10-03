Европейцы не увидели смысла экономить газ

Bloomberg: потребление газа в Европе выросло, несмотря на призывы экономить

Потребление газа осенью в Европе выросло, несмотря на призывы властей к экономии и высокие цены на топливо. Об этом со ссылкой на данные регуляторов пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Брас.

Например, частный сектор Германии (включает в себя домохозяйства и небольшие компании) не увидел смысла экономить газ — спрос вырос на 14,5 процента по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Одной из причин стал холодный сентябрь, температура воздуха упала ниже средней отметки за последние 30 лет.

Однако немецкий чиновник Клаус Мюллер, отвечающий за мониторинг потребления, подчеркнул, что газ следовало экономить и в этом случае, потому что позднее стало еще холоднее.

Брас отмечает, что если зима будет теплой, то регион сможет пройти ее относительно спокойно, но в случае серьезных холодов Европу ожидают неприятности. По словам Мюллера, без экономии в частном секторе избежать дефицита газа будет непросто.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о победе региона над зависимостью от российского газа. По его словам, ранее «Газпром» отвечал за поставки 40 процентов от общего объема потребления, а теперь его доля снизилась до 10 процентов. Таких результатов удалось достичь за счет экономии, альтернативных поставщиков и источников энергии.