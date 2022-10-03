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Цены на газ в Европе резко упали

Цены на газ в Европе упали почти на 7 процентов

Фото: Hauke-Christian Dittrich / Globallookpress.com

Стоимость газа в Европе резко снизилась в ходе торгов 3 октября, теряя почти 7 процентов к закрытию предыдущего дня. К моменту написания материала цена ноябрьских фьючерсов находилась ниже отметки в 1820 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Агентство Bloomberg связывает падение цен на топливо с успехами Евросоюза по сдерживанию энергетического кризиса в регионе. Ранее министры энергетики стран Евросоюза согласовали пакет мер по борьбе с высокими ценами на электроэнергию, одобрив цель по сокращению спроса и лимит на прибыль энергетических компаний. Об этом сообщило в своем аккаунте в Twitter председательство Чехии в Совете стран ЕС.

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27 сентября 2022

Как отмечает консалтинговая компания Timera Energy, «маловероятно, что европейцы замерзнут этой зимой из-за сокращения поставок газа [из России]». Однако снизить энергетическую безопасность Европы могут несколько факторов. Среди них недостаточные меры по сокращению потребления, холодная зима, ограничение предложения сжиженного природного газа, а также потеря оставшихся объемов поставок российского топлива.

На данный момент запасы газа в регионе составляют 88 процентов, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Достижение такой отметки выше средних показателей для этого времени года. Однако газовые хранилища могут опустеть до 5 процентов уже в феврале, заявило 3 октября Международное энергетическое агентство.

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Мария Грушко
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