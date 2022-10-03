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Экономика

Назван срок опустошения газовых хранилищ в Европе

МЭА: хранилища газа в ЕС опустеют до 5 процентов без поставок из России

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Уже в феврале хранилища газа в Европе могут опустеть до 5 процентов. Об этом говорится в новом ежеквартальном отчете Международного энергетического агентства (МЭА), выдержки из документа приводит РИА Новости.

Такой сценарий возможен если поставки российского газа по трубам в регион полностью прекратятся, а предложение сжиженного природного газа (СПГ) будет ограниченным. По состоянию на конец сентября газовые хранилища в странах ЕС заполнены на 90 процентов. Но на фоне риска потери поставок из России с заполнением хранилищ следующей зимой могут возникнуть проблемы.

При этом за последний месяц средние темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) Евросоюза упали на 30 процентов. Общая емкость ПХГ составляет около 110 миллиардов кубических метров. В настоящее время заполнены 95,3 миллиарда кубических метра — то есть около 87,83 процента от всей емкости. Средний уровень заполненности хранилищ на 13 процентных пунктов выше, чем год назад.

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Платон Щукин
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