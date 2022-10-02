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Средние темпы закачки газа в Европе упали на 30 процентов

Средние темпы закачки в подземные хранилища газа Евросоюза упали на 30 процентов

Фото: Crystal Kwok / Unsplash

Средние темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) Евросоюза упали на 30 процентов за последний месяц. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.

Темпы снизились до 0,25 процентного пункта в сутки. Общая емкость ПХГ составляет около 110 миллиардов кубических метров. В настоящее время заполнены 95,3 миллиарда кубических метра — то есть порядка 87,83 процента от всей емкости. Средний уровень заполненности хранилищ на 13 процентных пунктов выше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что с похолоданием в Европе резко замедлились темпы заполнения подземных газовых хранилищ — закачка упала до минимума с начала сезона, который в текущем году начался в апреле. На конец газовых суток 28 сентября, которые завершились утром 29-го числа, ПХГ в Евросоюзе за день прибавили в объеме 0,18 процентного пункта по сравнению с отметкой в 0,29 в среднем в сентябре и 0,37 в августе.

Европейские государства смогут обеспечить себя стабильными поставками газа зимой, даже несмотря на ситуацию с российскими «Северными потоками», считает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. По его словам, после аварии на этом и других газопроводах, идущих из России, апокалиптического сценария «все замерзают» в ЕС не будет.

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Марина Погосян
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