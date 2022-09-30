Закачка газа в Европе упала до минимума за сезон

GIE: темпы заполнения европейских хранилищ газа упали до минимума с начала сезона закачки

С похолоданием в Европе резко замедлились темпы заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ) — закачка упала до минимума с начала сезона, который в текущем году начался в апреле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

На конец газовых суток 28 сентября, которые завершились утром 29-го числа, ПХГ в Евросоюзе за день прибавили в объеме 0,18 процентного пункта по сравнению с отметкой в 0,29 в среднем в сентябре и 0,37 — в августе. В начале сезона закачки европейские страны заполняли хранилища на 0,12-19 процентных пунктов в сутки.

Кроме того, некоторые государства, такие как Латвия и Дания, уже в течение нескольких дней используют газ, запасенный на зиму. В настоящее время ПХГ Латвии заполнены на 52,79 процента, а Дании — на 94,99 процента.

При этом в общей сложности запасы газовых хранилищ Евросоюза (ЕС) составляют 88,25 процента, что выше целевой отметки в 80 процентов, которой блок достиг на два месяца раньше срока. В Германии, наиболее зависимой от российского топлива, ПХГ заполнены на 91,28 процента.

Европейские государства смогут обеспечить себя стабильными поставками газа зимой, даже несмотря на ситуацию с российскими «Северными потоками», считает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. По его словам, после аварии на этом и других газопроводах, идущих из России, апокалиптического сценария «все замерзают» в ЕС не будет.