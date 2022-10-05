Доля России в европейском импорте газа упала

Глава ЕК фон дер Ляйен: доля России в поставках газа в ЕС упала до 7,5 процента

Доля России в поставках газа в ЕС упала до 7,5 процента, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время выступления перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге. Ее цитирует РИА Новости.

При этом до начала украинского конфликта на Россию приходился 41 процент европейского импорта газа, добавила она. Тем не менее ЕС удается замещать поставки из России за счет США и Норвегии, а газохранилища в регионе сейчас заполнены на 90 процентов.

Глава ЕК также предложила обсудить потолок цен на газ, используемый для производства электроэнергии, чтобы сдержать рост цен на электричество. «Наш рынок электроэнергии функционирует таким образом, что повышение цены на газ приводит к повышению цен на электричество. Мы должны ограничить это инфляционное влияние газа на электроэнергию во всей Европе», — сказала фон дер Ляйен.

По ее мнению, для европейских стран было бы целесообразно организовать совместные закупки газа в следующем сезоне, так как конкуренция влечет рост цен на топливо. «Я считаю, что необходимо найти коридор цен, который бы позволил избегать резких колебаний цен на рынке. Это отвечает нашим общим интересам, после зимы нам будет необходимо вновь заполнять газовые резервуары», — подчеркнула глава ЕК.

5 октября стало известно, что постпреды стран Европейского союза достигли договоренности по новому пакету санкций против России, в том числе по введению потолка цен на российскую нефть. Ожидается, что финальная версия проекта, включающего ограничение цен на российскую нефть, будет одобрена в среду, 5 октября.