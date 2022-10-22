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17:33, 22 октября 2022Мир

Шольц оценил вероятность разрастания украинского конфликта до мировой войны

Канцлер ФРГ Шольц призвал не допускать шагов, ведущих к прямому конфликту РФ и НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Piroschka van de Wouw / Unsplash

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался верить, что украинский конфликт перерастет в мировую войну, однако призвал не терять бдительность. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает Welt am Sonntag.

«Я не думаю, что это произойдет, но, по крайней мере, мы не должны терять из виду опасность», — оценил он вероятность такого сценария. По словам политика, в сложившейся ситуации попросту недопустимы неосторожные шаги.

Нельзя допустить прямого конфликта между Россией и НАТО, заключил Шольц.

Между тем Шольц также заявил о готовности Запада повышать санкционное давление на Россию. По его словам, санкции будут вводиться, пока продолжается спецоперация.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов предупредил, что, накачивая Киев вооружениями, НАТО приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. По его оценке, поставки оружия на Украину странами ЕС и альянса делают их соучастниками агрессии в отношении России.

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Алина Гончарова
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